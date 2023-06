“Sulle ali della poeMia”: il nuovo libro dell’autrice massese Marzia Bonassi

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

FINALE EMILIA- "Sulle ali della poeMia" è il nuovo libro dell'autrice di Massa Finalese Marzia Bonassi: pubblicato nel 2022 dalla Casa editrice Aletti.

In un mondo che va sempre più di fretta, che ha smarrito il senso dell’esistere, che ha sostituito i valori della persona con quelli economici, l’autrice reclama il diritto di rimanere se stessa. Un atto consapevole di coraggio dunque che la porta ad allontanarsi da ciò che non la fa sentire a proprio agio. La Bonassi riesce quindi a prendere le distanze da una realtà che la delude e nella quale non si riconosce.

Un libro che parla di amore e affetto: per la natura e per gli animali- che secondo l'autrice massese sono i più colpiti da ingiustizie e brutalità- ma anche per le persone a lei più care, che l'hanno sempre sostenuta e spronata.

Nuovi progetti in cantiere? "Sto lavorando ad una serie per bambini, ma ho in mente anche un romanzo rosa e un libro di consigli naturali- rivela la Bonassi a Scritturaviva- Ho anche altri progetti poetici, ma lascio fare al destino, fino ad ora non ha sbagliato".