TEDxMirandola lancia una raccolta firme per la Cispadana, il Comitato: “Curiosi e perplessi dalla petizione”

Scadenze perentorie mai rispettate come da repertorio. E poi, quali sarebbero “le altre opzioni”? Se stiamo alla relazione inviata nel 2012 alla Commissione V.I.A. del Ministero dell’Ambiente, le “altre opzioni” non esistono. O autostrada o nulla (opzione “0”), cioè niente, recita la relazione. Anche su “altra eventuale opzione” si è aperta la gara di idee come quella della “Bretellina autostradale, a pagamento, da Reggiolo a Mirandola” (e da Mirandola a Ferrara il nulla?). Noi tutti sappiamo che l’alternativa c’è ed è quella che da sempre risponderebbe alle reali esigenze del territorio in termini di utilizzo, di tempistica di realizzazione, di contenimento di spesa, di minore impatto ambientale. Si chiama: realizzazione dei tratti mancanti di “Strada a scorrimento veloce da Reggiolo a Ferrara” (come quello già fatto da Sant’Agostino a Ferrara e quello che si completerà da Reggiolo a Parma come da programma regionale) e, come suggeriamo da anni, la concomitante realizzazione di una Piattaforma intermodale (non prevista dal progetto autostradale) situata nel punto identificato dal “tavolo di lavoro congiunto” tra l’oltrePO mantovano e l’Area Nord modenese (O.d.G. approvato in UCMAN nel febbraio 2023) e lo stretto coinvolgimento dell’area dell’Alto ferrarese. Sono queste le perplessità che esprimiamo sulla raccolta firme proposta su un tipo di infrastruttura (soluzione autostradale) che nascerebbe vecchia e superata dai fatti mentre, per essere concreti, si può firmare la petizione promossa dal Coordinamento sul sito Change.org. Un’ultima perplessità e considerazione: che la raccolta firme promossa da TEDxMirandola possa in un qualche modo essere strumentalizzata da una certa Politica per tacitare, ancora una volta, l’evidente nervosismo di un mondo imprenditoriale che sempre più diffida di certe promesse propagandistiche elettorali (si vota nel 2024 per varie Amministrazioni comunali del territorio interessato e per il Parlamento europeo, nel 2025 per il rinnovo dell’Assemblea regionale)”.

Silvano Tagliavini a nome del Coordinamento cispadano.