Torna “Street food Mirandola”: il 14 luglio pre-evento con il concerto dei Nomadi

“Lo Street Food rappresenta un evento di grande attrattività per la nostra Città con il centro storico assoluto protagonista – commenta l’assessore Gandolfi – Pienamente consapevoli dell’importanza che questo appuntamento riveste per la comunità, assieme all’Accento che organizza l’evento, abbiamo fortemente voluto inserire un’ulteriore serata con protagonisti i Nomadi. Un evento importante che ci permette di rinnovare la memoria ed anche la nostalgia per l’indimenticabile Elvino Castellazzi. Quattro serate di grande musica, per tutti i gusti e per tutte le età, che speriamo possano ulteriormente impreziosire un evento tanto atteso nel palinsesto degli eventi estivi organizzati sul territorio comunale”.

MIRANDOLA - Ritorna a Mirandola l’appuntamento con il buon “cibo di strada” e la musica: un’occasione per condividere momenti di svago in centro storico.è l’evento concepito per tutta la famiglia che, nelle sue 8 edizioni precedenti, ha saputo coinvolgere tanti mirandolesi e un vasto pubblico proveniente anche da tanti comuni limitrofi. Come da tradizione vuole l’evento si svilupperà da sabato 15 luglio con ultima giornata prevista per lunedì 17, L’assoluta novità sarà rappresentata da un pre-evento in calendario per la giornata di venerdì 14 e caratterizzato dal concerto degli intramontabili: uno spettacolo gratuito, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione Franciacorta, in ricordo del caro(storico presidente dell’associazione, improvvisamente scomparso lo scorso 1 marzo). Una piazza intera potrà canterà le canzoni che hanno fatto la storia del panorama della musica italiana, rendendo magica una notte che avrà, per tanti mirandolesi, un significato speciale. Poi sarà Street Food: un viaggio nel gusto, grazie alle centinaia di specialità preparate sul momento, alla scoperta di tradizioni, sapori e tipicità da ogni parte d’Italia e del Mondo. Nei 4 giorni di evento sarà inoltre possibile – grazie ad un main event previsto per ogni serata - ascoltare tanta buona musica all’aria aperta: se al Concerto dei Nomadi non occorrono presentazioni, nel creare il palinsesto della giornate successive si è voluto provare ad accontentare tutte le generazioni e tutti i gusti musicali del pubblico che storicamente prende d’assalto Piazza Costituente in occasione dello street food.spazio ai più giovani con una serata animata dal, line up Mondini – Nopath vocalist Francesco Equabile. Piazza Costituente sarà trasformata in una grande dance floor.il palco sarà dedicato alcon ballate tipiche americane movimentate ed allegre;gran finale con la Banded il verbo della musica Soul. Nel repertorio i classici del Soul e del Rhythm & Blues con canzoni di: Aretha Franklin, Ray Charles, Otis Redding, James Brown, Sam & Dave! Dalle ore 19.00 di Sabato 15 Luglio quindi, fuochi accesi e tanta voglia di cenare in compagnia, all’aria aperta ed ascoltando buona musica in Piazza della Costituente.