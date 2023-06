Venerdì 23 giugno allerta gialla per temporali su gran parte della regione

Per venerdì 23 giugno, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore centro-orientale ed in particolare lungo la fascia costiera in serata.

Dalle previsioni meteo di Arpae-ER, si ricava che si dovrebbe assistere al provvisorio indebolimento del campo di alta pressione, i fenomeni temporaleschi si svilupperanno da Ovest verso Est. Fin dal mattino, nuvolosità variabile con addensamenti più consistenti sui rilievi, dove saranno possibili rovesci anche a carattere temporalesco. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento comprese tra 21/22 gradi della pianura e 24/25 gradi della costa; massime in diminuzione comprese tra 30 e 33 gradi. Venti inizialmente deboli dai quadranti occidentali, tendenti in serata a disporsi dal settore settentrionale; rinforzi e raffiche nelle aree interessate dai temporali. Mare poco mosso.

Emanata congiuntamente dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e dal Centro Funzionale Arpae E-R., l’Allerta 92/2023 è valida venerdì 23 giugno.

