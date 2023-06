“Voci di pace”, i coristi di San Felice e Finale Emilia in concerto in Val Pusteria

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

SAN FELCE, FINALE EMILIA- Si è svolta la scorsa settimana- in Val Pusteria- la rassegna internazionale "ALTA PUSTERIA INTERNATIONAL CHOIR FESTIVAL ". Durante la manifestazione, quest'anno alla sua 26a edizione, si sono esibiti circa 3000 coristi provenienti da tutto il mondo.

La Bassa modenese è stata presente con il CORO VOCI DI PACE (i cui coristi provengono dalla Corale Agàpe di San Felice e dal Coro ErgaOmnes di Finale Emilia, entrambi diretti dal maestro Lorenzo Fioratti).

Con un programma di canti sacri e profani presentati nei quattro incalzanti concerti previsti in Val Aurina e San Candido la corale, assieme all'infaticabile maestro Fioratti e al maestro Massimo Setti al pianoforte, l'esibizione ha riscosso davvero un grande successo vedendo così largamente ripagato l'impegno di lunghi e intensi mesi di preparazione.

La sfilata conclusiva per le vie di San Candido è stata come sempre la chiusura perfetta che ha sigillato momenti di grande condivisione nella passione per il canto sfociando nell' esecuzione in piazza del Va Pensiero e del Signore delle Cime: un momento di altissima emozione perché, guardando al cielo, il gruppo volge immancabilmente il pensiero ai coristi- e non solo- che ora sono lassù, ma hanno sempre un posto speciale nel loro cuore.

https://www.youtube.com/watch?v=qqEB-K4VYwA