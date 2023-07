Ampliamento nido Panda a Medolla, si prepara il cantiere

MEDOLLA- Giovedì 13 luglio, a Medolla cominceranno i lavori preparatori al cantiere di ampliamento del Nido Panda: progetto per il quale il Comune di Medolla ha ottenuto nei mesi scorsi oltre 2.300.000 euro di fondi PNRR. Nell’area, tra via Genova e piazzale Missere verranno abbattuti gli otto pioppi attualmente presenti, sostituiti, come prescritto da specifica relazione tecnica dell’agronomo incaricato di analizzarli, con alberi compatibili per posizione e dimensioni con la nuova struttura.Negli stessi giorni si procederà ad abbattere altrettanti pioppi, attualmente disposti in filare dietro la tribuna del campo sportivo. Gli alberi sono risultati attaccati, anche in seguito a capitozzature passate, da agenti patogeni, che ne hanno causato carie e indebolito la struttura, mettendone a rischio la stabilità. Inoltre le loro radici hanno causato diversi episodi di fessurazione e sollevamento della pavimentazione dell’adiacente area sportiva. Anche in questo caso, gli alberi abbattuti verranno sostituiti da alberi di specie, come prescritto dalla relazione, “dimensionalmente adatte al sito”.