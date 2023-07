Carpi, incendio in un appartamento: morto un uomo

CARPI- Un uomo è deceduto a causa di in un incendio sprigionato in un appartamento di Carpi. La tragedia nel primo pomeriggio di martedì 11 luglio in via Ragazzi del '99: in un condominio di sei piani all'incrocio con via Pola Interna.Non è ancora chiaro cosa possa aver provocato l'incendio: la vittima- di cui non si conoscono al momento le generalità- sarebbe deceduta a causa del fumo. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia.