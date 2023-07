Ciclista ucciso nel reggiano: ai domiciliari il pirata della strada, ha precedenti per una rapina a Novi

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Si era costituito alla caserma dei carabinieri due giorni dopo aver travolto e ucciso il 48enne Loris Forghieri- lo scorso 24 giugno- in viale Bandini, a Reggiolo.Ora il pubblico ministero Maria Rita Pantani ha chiesto e ottenuto dal gip l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per Salvatore Iacono, 26 anni di Fabbrico. Il giovane era già stato arrestato, insieme ad altre due persone, nel marzo 2017 perché autori di una serie di rapine in agenzie assicurative, bar, tabaccherie, supermercati e ristoranti nella Bassa reggiana, modenese e mantovana. I tre erano stati ritrovati in possesso di banconote che, per importo e taglio, erano state ricondotte a una rapina messa a segno all’Unipol Sai di Novi di Modena: nella mattina dello stesso giorno, il 3 marzo di sei anni fa, un’altra agenzia dello stesso gruppo assicurativo, ma a Reggiolo, era stata colpita sempre da tre uomini. Al vaglio dell’autorità giudiziaria era poi finita la loro eventuale responsabilità di una dozzina di rapine compiute nel Reggiano dal novembre 2016 a quel giorno.