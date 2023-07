Controlli a tappeto della Polizia: 128 persone identificate e droga sequestrata all’RNord

MODENA- Nel pomeriggio di lunedì 10 luglio e fino a sera, la Polizia di Stato ha svolto a Modena controlli in città finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori in strada, allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’immigrazione clandestina. L’attività coordinata dal dirigente dell’UPGSP si avvalsa di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, della volante e due pattuglie della Polizia locale.Il dispositivo ha controllato la zona Crocetta con particolare attenzione rivolta al parco XXII Aprile, viale Gramsci e via Nonantolana. Sono stati tre i posti di controllo effettuati in via Fontanelli, viale Montecuccoli, via Nonantolana che hanno consentito la verifica di 57 veicoli e i l’identificazione dei relativi occupanti. Sempre in zona via Nonantolana è stato effettuato un controllo avventori presso un esercizio pubblico senza rilevare criticità. Sono state 128 le persone identificate, di cui 54 stranieri, 12 grammi di sostanza stupefacente suddivisa in cocaina, eroina e metanfetamina sequestrata a carico di ignoti rinvenuta nei parcheggi del condomino “Rnord”.