Da Finale Emilia Fiori group sbarca in India

È stata perfezionata la creazione di Fiori Concrete Machines India Pvt. Ltd., società diFiori Group, con sede a Chennai, in India. Con questa operazione l’azienda con sede a Finale Emilia (MO), impegnata nella realizzazione di veicoli fuoristrada per la produzione di calcestruzzo e dumper per l’edilizia, consolida il proprio posizionamento in un mercato a forte crescita come quello indiano, a conferma della propria vocazione internazionale. Già presente all’estero con sedi dirette a Singapore, in Brasile e attraverso diverse attività in numerosi Paesi, il Gruppo continua ad espandere la propria rete commerciale in India, Paese che rappresenta una grande opportunità di crescita per l’azienda. Dopo aver chiuso una Joint Venture nel 2018 con l’ex partner locale Ajax, l’azienda rientra così sul mercato locale attivando una presenza diretta in grado di poter garantire un presidio consistente. Di fatto, la nuova società si occuperà di produrre localmente i mixer autocaricanti, costituendosi come importante centro nevralgico per le attività del Gruppo nel Subcontinente.Si tratta dunque di una decisione particolarmente strategica nell’attuale congiuntura economica: con un tasso di crescita del PIL medio del 6% annuo, oggi l’India rappresenta uno dei mercati più ambiziosi nell’intero panorama mondiale, e le previsioni future indicano come il Paese possa trarre vantaggio dal rallentamento della crescita economica della Cina, rappresentando a tutti gli effetti un’alternativa più lungimirante. Per la realizzazione dell’attività, Fiori Group si è rivolta ad Octagona, società di Carpi (MO) che dal 2002 supporta la crescita delle aziende italiane all’estero attraverso la fornitura di servizi di internazionalizzazione. Forte della sua esperienza sul mercato indiano e delle 3 sedi dirette a New Delhi, Bangalore e Pune, Octagona ha gestito e coordinato l’intero processo di costituzione, predisponendo la contrattualistica necessaria e adempiendo agli obblighi amministrativi richiesti dalla normativa indiana. Inoltre, per assicurare a Fiori Group la piena operatività nel mercato, Octagona già oggi continua ad assistere l’azienda anche nelle sue fasi post-costituzione, attraverso un supporto operativo e legale specifico. Mauro Pelliciari, CEO di Fiori Group, ha così commentato: ”L’India rappresenta un mercato strategico per il nostro Gruppo, e con questa operazione intendiamo offrire maggiore vicinanza e supporto ai nostri clienti locali. A tal proposito - concludeMauro Pelliciari - vorrei evidenziare il ruolo svolto da Octagona, fondamentale per adempiere agli obblighi normativi, approcciare interlocutori locali e implementare le fasi necessarie all’avvio della nuova società sarebbe stato impossibile senza l’assistenza di un team esperto, flessibile e presente fisicamente sul campo”. “Il lavoro svolto in collaborazione con Fiori Group è stato ottimo - ha affermato Alessandro Fichera, CEO di Octagona (in foto). "Siamo soddisfatti di aver supportato un'importante realtà con un modello di business innovativo e ben definito. Infatti, l’azienda ha centrato perfettamente l’obiettivo cogliendo l’opportunità India, dove vi sono enormi spazi di business da conquistare e sono numerosi i settori che presentano ottime possibilità per le aziende italiane”.