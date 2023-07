“E adesso un libro” Rubrica di Libri. Sei titoli che profumano di estate

di Francesca MonariComunque le si raggiunga, le si esplori o le si sogni, le isole rimangono luoghi dell’anima, dove è più facile ascoltare se stessi e gli altri, la natura e la storia. Un isolario sentimentale, un viaggio tra isole reali e fantastiche, passate e presenti, emerse e sommerse.Enigma in luogo di mare è un raffinatissimo giallo costruito attorno a una splendida rete di personaggi, nel quale si intersecano storie di ieri e di oggi, di uomini e di animali; un romanzo che dimostra ancora una volta l’ineguagliabile e pensosa leggerezza degli autori.Miti, aneddoti e scoperte scientifiche navigano in perfetta armonia in questo racconto, che è un’immersione onirica e scientifica al tempo stesso, dove si impara che l’intelligenza umana è solo una tra le forme di intelligenza presenti sul nostro pianeta. Una dichiarazione d’amore eloquente e poetica al mondo delle profondità marine.Due i protagonisti: Lui è uno scrittore serio, ma non riesce a parlare di sentimenti. Lei è una sostenitrice dell’amore per sempre e del lieto fine. Non hanno niente in comune. A parte che per i prossimi tre mesi saranno vicini di casa. Colpiti dal ‘blocco dello scrittore’ si scambieranno il romanzo e questo ‘scambio’ cambierà inevitabilmente tutti i finali.“La crociera” è una spietata satira delle nostre ansiose ricerche di qualcosa in cui credere e di qualcuno da compiacere ma, la versione migliore di noi fa acqua da tutte le parti; questo vuol raccontarci l’autrice. Ma anche del viaggio, un’odissea personale che porterà Ingrid la protagonista, questa improbabile eroina, verso un esito tutt’altro che scontato.In questo ricco inventario illustrato magistralmente, corredato da informazioni semplici ma accurate, potrete ammirare 100 animali e piante del mondo marino riprodotti da Emmanuelle Tchoukriel con l’arte e la precisione degli esploratori naturalisti di qualche secolo fa. foto di copertina gentilmente concessa da La Ventunesima Storia_Mirandola