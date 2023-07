Guardia medica turistica in montagna, attivo il servizio fino al 1 settembre

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

MODENA- In vacanza con l’assistenza medica garantita anche se lontani dalla propria città. E’ scattato nei giorni scorsi il servizio di, che sarà attivo fino al prossimo 1 settembre, a disposizione di chi trascorrerà le ferie estive nell’area della provincia di Modena. Come negli anni passati, restano in vigore alcune regole di accesso agli ambulatori medici: non è possibile, infatti, recarsi direttamente dalla Guardia medica turistica;, che valuterà se invitare il paziente a recarsi in ambulatorio, fornire un consulto telefonico o se invece recarsi al domicilio.

L’assistenza sanitaria dedicata ai turisti verrà assicurata dal lunedì al venerdì dai medici di Medicina generale del territorio convenzionati con l’Azienda USL di Modena, secondo gli orari e le sedi indicate nei cartelli esposti presso i rispettivi ambulatori dislocati sul territorio, in altri luoghi di riferimento per i cittadini nelle diverse località turistiche e sulla pagina dedicata www.ausl.mo.it/guardia-medica- turistica-sedi .

Per l’assistenza notturna, prefestiva e festiva è possibile fare riferimento al Servizio di continuità assistenziale (guardia medica) telefonando al numero verde gratuito 800032032, unico per tutta la Provincia di Modena (attivo tutte le notti ore 20.00-8.00; sabato, domenica, prefestivi e festivi ore 8.00-20.00).

Tutte le informazioni sul servizio di continuità assistenziale e il numero unico sono visionabili alla pagina www.ausl.mo.it/guardiamedica

La guardia medica turistica è rivolta a turisti italiani e stranieri, ai lavoratori stagionali e a tutti i cittadini che spostano il proprio domicilio nei territori delle montagne e delle colline modenesi nei comuni di Guiglia, Zocca, Montese, Pavullo, Polinago, Lama Mocogno, Serramazzoni, Fanano, Sestola, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Fiumalbo, Frassinoro, Palagano, Prignano sulla Secchia e Montefiorino.

La tariffa applicata per le prestazioni sanitarie, secondo quanto previsto dalle normative in materia, è di 20 euro per la visita ambulatoriale e 35 euro per la visita domiciliare.