In giro in bicicletta sull’A22, Platis (FI): “Controlli e sicurezza devono essere garantiti”

"Due stranieri, probabilmente pakistani, hanno deciso - racconta Platis, esponente di Fi che ha raccolto diverse segnalazioni - di percorrere un tratto della A22 in bicicletta. Per giunta, una sola per entrambi. Il tutto a fianco delle automobili che sfrecciavano nelle corsie dell'Autostrada del Brennero"."Il fatto - continua il capogruppo di FI in provincia Antonio Platis - si è verificato nella mattinata del 10 luglio e alle 11.15, grazie all'intervento della Polstrada, i due sono stati accompagnati da una pattuglia al casello di Campogalliano". "Bisogna dare un segnale forte - incalza Platis - che questo territorio non è terra di nessuno. Ci sono leggi da applicare e regole che vanno rispettate. Sempre. Quanti episodi analoghi si sono verificati sull'autostrada e quali sanzioni sono state combinate in questo caso e negli altri eventuali?". Sono queste le domande poste in una interrogazione depositata il 10 luglio in Provincia.