Incidente tra auto, moto e camion: perde la vita un giovane di 23 anni

CASTELFRANCO EMILIA- Nella giornata di venerdì 7 luglio 2023 il personale del Comando di Polizia Locale di Castelfranco Emilia è intervenuto in via Mavora 85, intorno alle ore 18, per i rilievi di un sinistro stradale che ha visto il coinvolgimento di un motoveicolo condotto da un giovane di 23 anni, un’autovettura condotta da un uomo di 64 e un autocarro condotto da un 44enne.L’autovettura circolava in via Mavora, in direzione via Emilia, quando si è scontrata con il motociclo che proveniva dall’opposta direzione di marcia e che coinvolgeva nell’urto anche l’autocarro. Le cause dello scontro sono in corso di accertamento. A seguito dell'incidente il motociclista ha riportato lesioni e nella giornata di lunedì 10 luglio è deceduto.