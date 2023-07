Infortunio a Soliera, morto l’operaio Sorin Frentoaei. Giovedì l’autopsia

SOLIERA- Non ce l’ha fatta Sorin Frentoaei, l'operaio 55enne di origine rumena che giovedì 6 luglio è rimasto coinvolto in un incidente in un cantiere solierese- nella zona residenziale di via Falcone e Borsellino- mentre stava caricando sul suo camion travi di legno per conto della ditta di autostrasporti per la quale lavorava.