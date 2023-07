Medolla, al via gli incontri pubblici con sindaco e assessori: si parte il 12 luglio a Villafranca

MEDOLLA - Cominciano con le frazioni gli incontri pubblici che l’Amministrazione comunale di Medolla dedica a illustrare risultati e progetti, oltre al confronto coi cittadini che parteciperanno, in vista dell’ultimo anno di mandato. Il sindaco Alberto Calciolari e gli assessori incontreranno gli abitanti di Villafranca mercoledì 12 luglio alle ore 21, nella Sala della Comunità, adiacente la canonica, mentre mercoledì 19 luglio sarà la volta di Camurana, sempre alla stessa ora, in canonica.Gli incontri proseguiranno poi per tutto il mese di luglio con il quartiere di via Romana (venerdì 21 alle 18.30, nel giardino del civico 71), quello di Malcantone (mercoledì 26 alle 21 al Bar degli Amici) e quello del Centro (giovedì 27 alle 18.30 all’Auditorium comunale di via Genova). Gli incontri riprenderanno a settembre con tre incontri, tutti con inizio alle 18.30: al quartiere Musicisti martedì 5 al Parco del Salice, al quartiere di via Bologna lunedì 11 con ritrovo al Parco dei Gelsomini, per finire con il quartiere dei Poeti giovedì 14 (luogo in via di definizione). Per il periodo tra ottobre e novembre sono in corso di definizione date, luoghi e orari degli incontri dedicati a Villaggio Artigianale, quartiere Mon Jardin, Montalbano e via Rubadello.