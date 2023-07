Mercoledì 12 luglio, Allerta Gialla calore sulle pianure emiliano-romagnole

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Per la giornata di mercoledì 12 luglio, persiste l'alta pressione di origine africana che porterà a temperature elevate con massime sui 38° sulle zone di pianura in tutta la regione. Sono escluse le aree litoranee dove è previsto qualche grado in meno.Anche nelle aree collinari orientali saranno possibili valori molto elevati. Dalle ore serali sono anche previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con possibili, temporanei rinforzi o raffiche anche di intensità superiore sulle aree appenniniche orientali. In salita, gli indici di propagazione e di innesco degli incendi. Prevista una flessione delle temperature per la giornata di giovedì 13 luglio.