Mirandola, mercoledì 5 luglio concerto tributo ad Adriano Celentano

MIRANDOLA - Nell’ambito della rassegna “Concerti per l’estate in città”, organizzata in collaborazione con AVIS Mirandola con il patrocinio del Comune di Mirandola, il giorno mercoledì 5 luglio alle ore 21.15 l’Associazione “Amici della Musica” APS di Mirandola presenta il concerto “Canzoni e rock’n roll, omaggio ad Adriano Celentano”, spettacolo interamente dedicato a rendere tributo alla figura del cantautore e showman italiano, a cura del gruppo musicale I molleggiati della Celentaneide.L’evento si terrà presso il parco della ex Cassa di Risparmio, in piazza Matteotti n°2, a Mirandola. È previsto un biglietto d’ingresso, con riduzioni per i soci dell’associazione “Amici della Musica” APS di Mirandola e per i soci AVIS. La biglietteria sarà aperta in loco dalle ore 20.00. Amici della Musica e AVIS Mirandola invitano pertanto il gentile pubblico a partecipare a questa importante serata musicale. Per informazioni, contattare via email l’indirizzo: info@amicidellamusicamirandola.it