Local, più local e ancora più local. Nei supermercati Conad arrivano gli Ori dell’Emilia-Romagna

IL COMUNICATO STAMPA DI CONAD NORD OVEST

LEGGI ANCHE

I passatelli e il bensone, le tigelle e il crescione. E ancora, le nettarine e le pesche bianche, i balanzoni e il Lambrusco. Local, più local e ancora più local. Arrivano "I nostri ori", nuova gamma di prodotti freschi e da scaffale proposti dal Conad che vuole dare un marchio riconoscibile al nostro territorio per fare un localismo vero che aiuti i piccoli produttori e valorizzi le comunità locali, con una grossa differenza rispetto a tutte le realtà della distribuzione che parlano di localismo ma poi si affidano ai produttori di medie e grandi dimensioni, senza arrivare ai piccoli e ai piccolissimi. La novità, che i consumatori trovano nei supermercati dell'Emilia-Romagna a partire da oggi, è stata presentata a Modena da Conad Nord Ovest nel terzo di sei momenti territoriali (perchè ogni regione avrà i suoi prodotti tipici, dal pane carasau della Sardegna alla Finocchiona della Toscana), che ha visto l’intervento anche del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, in cui la cooperativa ha presentato risultati economici e di performance aziendali del 2022 e condiviso la propriaUn approccio che nel tempo - si legge in un comunicato stampa della cooperativa - ha alimentatocoinvolgendo in questa dinamica virtuosa le realtà locali. "Si da valore al territorio senza chiudersi in casa, portiamo i nostri prodotti a misurarsi con le eccellenze del mondo", ha commentato il sindaco di Modena. "I clienti sono sempre più attenti a ciò che si mangia, è importante la caratterizzazione dei prodotti - ha spiegato Miche Orlandi, direttore area vendite"L’accurata gamma di prodotti è il cuore, il risultato e il motore di una strategia commerciale mirata ad offrire al cliente una proposta di qualità, certificata e sostenibile. Una scelta distintiva a cui Conad Nord Ovest ha voluto dare valore attraverso l’attenta selezione mirata di prodotti con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la leva del localismo. Un lavoro continuo di indagine, studio e ricerca che sarà sempre più concentrato sulla scoperta di prodotti che possano arricchire la gamma “I Nostri Ori” in collaborazione e grazie ai i nostri Soci, primi a conoscere e intercettare le aziende del territorio, ed anche con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN), vera eccellenza nella trasmissione della cultura enogastronomica Italiana.Un impegno verso le comunità e verso le aziende del territorio ma anche l’opportunità di scelte consapevoli da parte del cliente, che attraverso l’identificazione sullo scontrino dei prodotti del territorio acquistati, può contribuire a sostenere le aziende locali. "Uniamo localismo e sostenibilità per la crescita del territorio e il valore futuro. -Il nostro lavoro rappresenta un volano per la crescita delle comunità in cui operiamo, creando valore non solo in termini economici, ma anche sociali e ambientali, supportando un consumo consapevole e uno sviluppo sostenibile del tessuto produttivo locale. L’impegno orientato alla sostenibilità lo abbiamo quest’anno rendicontato all’interno del primo rapporto di Sostenibilità della cooperativa che dimostra chiaramente la nostra visione per il futuro”: questi sono i temi centrali dell'incontro e su cui Conad Nord Ovest rafforza l’impegno per il futuro e la propria strategia commerciale, delineando così le direzioni future dell'azienda. Conad Nord Ovest ed i suoi soci lavorano attivamente per la valorizzazione delle produzioni locali attraverso una vasta rete di partnership. Una collaborazione che genera valore sul territorio, una sinergia che nel 2022 ha coinvolto, generando une 152 aziende ortofrutticole consorziate (Consorzi Ori) che esprimono uncommercializzando 462 referenze, ai quali si aggiunge il Consorzio Ori del Mar Tirreno espressione del pescato locale. Durante l'incontro di oggi, Conad Nord Ovest ha ribadito il proprio impegno in Emilia, terra ricca di eccellenze dove la Cooperativa insieme ai propri Soci sostiene una rete diche nel 2022 hanno generato un fatturato die di 15 produttori ortofrutticoli consorziati alche esprimono“Forte presenza nel territorio, tutela delle filiere, valorizzazione dei prodotti e delle specificità locali, valorizzazione dei freschi e freschissimi: sono pilastri strategici della distintività e della politica commerciale di Conad Nord Ovest. -I Nostri Ori sono la testimonianza concreta e la più alta espressione dell’impegno per la creazione di valore economico, sociale, occupazionale per la comunità.” “Oggi diventa strategico spingere con maggiore forza sulla leva del localismo per distinguersi e mantenere un vantaggio competitivo importante. –.” Con i Nostri Ori il Localismo esce dalla genericità e viene articolato e comunicato al cliente in modo diverso tra i Prodotti in regione (già segnalati al cliente sullo scontrino) ed i prodotti del territorio. “ Il rapporto che Conad Nord Ovest instaura con piccoli e medi fornitori dei territori è guidato da, in quanto consente la loro crescita e sviluppo ed un attento sistema di certificazione della tracciabilità e conformità ai requisiti richiesti che assicurano qualità e freschezza dei prodotti ed un valore aggiunto per il fornitore stesso. I fornitori sono stimolati ad attuare tecniche di coltivazione e produzione attente all’ambiente, al benessere animale e alla biodiversità. Il lavoro a stretto contatto con le filiere ci rende inoltre unrilevando cambiamenti delle produzioni a causa degli impatti ambientali. L'impegno di Conad Nord Ovest e dei suoi Soci verso la comunità si estende anche ache sostengono i territori e dei più deboli. Nel 2022 sono stati destinati oltrein iniziative per la scuola, le nuove generazioni, contro la violenza di genere, a sostegno di sport inclusivo, a favore della cultura e a tutela dell’ambiente. Attenzione che passa anche attraverso il recupero di merce invenduta in ottica antispreco: 1,64 mil di kg devoluti nel 2022.