Piscina di San Felice, i gestori: “Se dal Comune non arrivano risposte, rescindiamo il contratto”

San Felice, il futuro delle piscine Agua Center “in alto mare”. I gestori: “Se dal Comune di San Felice non arrivano risposte, saremo obbligati a rescindere il contratto”. “Se dall’amministrazione comunale non dovessero pervenire chiarimenti, saremo costretti a risolvere anticipatamente il contratto di gestione”: non utilizza mezzi termini l’amministratore di WeSport Riccardo Breveglieri, a proposito della complessa congiuntura che sta coinvolgendo le piscine di San Felice. Mutui, rincari sul costo dell’energia, strascichi risalenti al periodo di pandemia: la situazione appare compromessa dal punto di vista economico, tanto da indurre l’ente a richiedere un intervento rapido del Comune di San Felice. Una risposta che, a detta di Breveglieri, non è ancora arrivata, mettendo ulteriormente in bilico l’avvenire dell’impianto acquatico. “Abbiamo preso in carico le piscine di San Felice a cavallo fra il 2015 e il 2016”, spiega Riccardo Breveglieri, “e, fino allo scoppio dell’emergenza Covid, non abbiamo mai avuto problemi. Nel 2020, le cose sono cambiate e, da quel momento, gli oneri sono diventati sempre maggiori”.Una situazione di difficoltà vissuta da tante realtà sportive, ma che, nel caso di Agua Center, sembra essersi inasprita con la mancata erogazione del contributo ordinario. “Questo aiuto economico del Comune è bloccato per verifiche amministrative”, secondo quanto risulta ai vertici di We Sport, “come il Piano di Riequilibrio, presentato a marzo dello scorso anno, sul quale non sono giunti responsi”. La gestione valuta dunque la possibilità di recedere il contratto, qualora non pervenissero risposte in tempo utile. “Non abbiamo fatto nulla di male per essere trattati così”, conclude amareggiato Breveglieri.