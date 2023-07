Riforma dello sport: cosa cambia per associazioni e professionisti del settore

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

MODENA- Il decreto Legislativo n. 36 del 28/02/2021, che disciplina le attività sportive professionistiche e dilettantistiche, ha introdotto importanti cambiamenti nel panorama sportivo italiano entrati in vigore il 1° luglio 2023.Per affrontare e chiarire i punti chiave della riforma sportiva, sui quali peraltro permangono grossi dubbi interpretativi, CNA Non Profit e CNA Professioni Modena hanno organizzato un incontro che si terràL'evento sarà disponibile sia presenza, presso la sede CNA Provinciale, sia in modalità online.A tenere l'incontro saranno esperti del settore, pronti a fornire informazioni e approfondimenti sui cambiamenti previdenziali, assicurativi e fiscali che coinvolgono i lavoratori sportivi e le associazioni.A dare il via all’evento sarà Paola Nizzi, responsabile di CNA Non Profit, che tratterà il tema "Associazioni: tutto ciò che c'è da sapere", offrendo un'analisi completa delle novità che coinvolgeranno le organizzazioni sportive, seguita poi da Francesca Camurri, esperta dell'Ufficio Normativa Lavoro di CNA. Per concludere, Chiara Maletti, consulente fiscale di CNA, si soffermerà sui cambiamenti che interessano maggiormente i liberi professionisti.La partecipazione all'evento è gratuita.