Scontro auto-moto a Carpi: motociclista elitrasportato al Maggiore

CARPI- L'incidente questa mattina, intorno alle 13,30, sulla Statale Romana Nord alle porte di Carpi. A scontrarsi un'auto e un maxi scooter, poco distante dall'incrocio con via Magazzeno. Le cause dell'impatto sono ancora in fase di accertamento ma ad avere la peggio è stato il motociclista che, sbalzato a terra, ha riportato diversi traumi.Sul posto i soccorsi del 118 che hanno richiesto il supporto dell'elisoccorso fatto arrivare da Bologna. Il ferito è stato quindi elitrasportato all'ospedale Maggiore di Bologna. Al momento non si conoscono le sue condizioni. La Polizia locale delle Terre d'Argine ha eseguito i rilievi e la Romana Nord è stata chiusa al traffico tra via Magazzeno e la Bretella Nord di Fossoli.