Senso unico alternato sulla rotatoria tra Soliera e Appalto

SOLIERA- Nella giornata di mercoledì 12 luglio, dalle ore 8 alle ore 19, a Soliera- nei pressi della rotatoria che collega via Primo Maggio al cavalcavia per la statale Modena-Carpi e la frazione di Appalto- la circolazione dei veicoli sarà a senso unico alternato regolato da semaforo.Inoltre, sarà chiuso al traffico il tratto di strada tra via Primo Maggio e via Monterverdi. I provvedimenti di limitazione del traffico, assunti con ordinanza della provincia di Modena, sono necessari per consentire la riparazione di un guasto alla pubblica illuminazione.