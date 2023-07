Shopping, musica e divertimento: a Cavezzo è tempo di Notte Bianca

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

CAVEZZO- Dalle ore 19 di venerdì 14 luglio torna a Cavezzo la nuova edizione della Notte Bianca: la manifestazione che anima il paese nel cuore dell’estate tra shopping, food e divertimento organizzata anche quest’anno dai volontari di Pro Loco Cavezzese con il contributo del Comune.Tanti i negozi per le vie del centro che resteranno aperti fino a tardi, con offerte e scontistiche pensate in occasione dell’evento, mentre sei tra bar e ristoranti proporranno menù speciali e animazione: Stop & Go (porchetta e dj set), Caffè Centrale (grigliata e dj set), La Fruttivendola (risotto col puntel), Alimentari Neri (“menù sotto le stelle” – consigliata la prenotazione), Camera Cafè (piatto freddo di pesce e dj set) e La Brace (pappardelle col cinghiale). Musica protagonista anche in piazza Martiri della Libertà, con il live di Gianluca Ruffato a partire dalle ore 21. Oltre ai mercatini degli hobbisti e dei bambini, ci saranno gonfiabili, lo spider triciclo “Grillo” per i più piccoli, emozionanti combattimenti con spada laser a cura di Ludosport Aemilia ed esibizioni di karate e danza rispettivamente con ArteDanza e Miyazaki Cavezzo, che assicureranno divertimento e gioia per i pubblici di tutte le età.