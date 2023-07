Studente 25enne modenese muore nei Paesi Bassi

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

MODENA- Tragedia nei Paesi Bassi dove, qualche ora fa, ha perso la vita uno studente modenese: Ruben Biscupec, di 25 anni, si trovava a Eindhoven dove stava seguendo un corso di specializzazione in cybersecurity.Le circostanze del decesso non sono ancora chiare e spetterà all'autorità giudiziaria olandese definire cosa sia successo al giovane. Molto conosciuto in città, dove la famiglia- originaria di Capodistria- gestisce da molti anni anni la pizzeria Taurus, Ruben si era laureato nel 2021 all'Unimore in ingegneria informatica e aveva deciso di proseguire gli studi alla Eindhoven University of Technology.