Tampona un’auto Via Provinciale per Concordia e scappa: 40enne incastrato dalle telecamere a Cavezzo

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

CAVEZZO- A bordo della sua Polo ha tamponato un'Audi per poi dileguarsi indisturbato: ma grazie alle telecamere di videosorveglianza e ai varchi lettura installati (circa 70 telecamere) su cui ha investito molto l' Amministrazione comunale, la Polizia Locale di Cavezzo ha rintracciato nell’arco di poche ore il 40enne al volante del Volkswagen Polo, che è stato sanzionato per velocità pericolosa, omesso controllo veicolo, omissione e fuga da incidente stradale per fortuna senza feriti con decurtazione di 8 punti della patente di guida.

Come ricostruito dagli agenti della Polizia Locale diretti dal comandante Michelini Egidio l'Audi, condotta da un 45enne, stava circolando da San Possidonio diretto verso Cavezzo percorrendo la Via Provinciale Per Concordia e giunta poco prima della rotonda presente all'ingresso di Cavezzo e stata tamponata violentemente dalla Volkswagen Polo che sopraggiungeva da tergo condotta da un 40enne; dopo l’urto la Polo nonostante fosse danneggiata ha continuato il suo percorso allontanandosi verso Ponte Motta.