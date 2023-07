Tangenziale Mirandola, Ganzerli (Pd): “Presenteremo un’interpellanza che chiarisca ai mirandolesi la situazione”

MIRANDOLA- Commenta così il capogruppo Pd Mirandola Roberto Ganzerli sulla realizzazione della Variante alla Strada statale 12 Questa la nota: "Il prolungamento della variante alla Statale 12 fino alla via Bosco Monastico è sicuramente un’ottima notizia se non fosse che l'adeguamento della stessa via Bosco fino alla confluenza della ss12 con il raccordo a chiudere il “cerchio” con Via dell'industria pare molto lontano dalla sua realizzazione. Come spesso accade a questa Amministrazione si appropria delle “pentole “fatte dagli altri ma poi dimentica di fare i coperchi e a rimetterci come al solito sono i cittadini. La necessità di adeguamento funzionale della via Bosco, opera che doveva già essere messa a Bilancio in quanto i tre livelli progettuali (fattibilità tecnica ed economica/ progetto definitivo e progetto esecutivo) e la conseguente procedura di affidamento dei lavori comporta tempi che inevitabilmente non collimeranno con la messa in esercizio del nuovo tronco stradale, procurando inevitabili e gravi disagi alla viabilità. Così come il collegamento con la ss12/via dell'industria rende inevitabile la realizzazione di una circolazione con rotatoria. Progetto da prevedere e finanziare che per le stesse ragioni sopra descritte comporterà tempi non compatibili con le prossime esigenze di mobilità. Per questo nel prossimo Consiglio comunale presenteremo una interpellanza che chiarisca ai mirandolesi la situazione e obblighi la Giunta a muoversi per trovare una soluzione al problema".