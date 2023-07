Veicoli abbandonati, a Cavezzo rimosse tre auto

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Sono stati effettuati nuovi controlli e grazie anche alle segnalazioni di cittadini, sono state rimosse tre autovetture una Fiat Seicento, una Dacia Sandero e una Renault Scenic- tutte in pessime condizioni- e recuperato inoltre un velocipede su cui sono in corso accertamenti per verificare se oggetto di furto.

La Fiat Seicento è stata rinvenuta in un parcheggio pubblico in una zona limitrofa al centro storico di Cavezzo, in sosta da diverso tempo, il cui proprietario risultava residente in un altro Comune.

La Dacia Sandero risultava parcheggiata in un altro parcheggio pubblico molto frequentato ed è stata segnalata da un cittadino che l’aveva notata in sosta da diverso tempo e mai utilizzata. A seguito degli accertamenti è stato appurato che il proprietario risultava residente in provincia di Reggio Emilia e irreperibile sul territorio italiano.

L’ autovettura Renault Scenic invece è stata individuata dagli operatori di Polizia Locale durante un controllo serale in località Ponte Motta in un’area di campagna e risultava intestata ad un uomo residente in un'altra Regione e il veicolo risultava oggetto di fermo fiscale, pertanto è stato recuperato immediatamente ed avviato alla demolizione.

Sempre durante un servizio serale gli operatori di Polizia Locale a seguito di segnalazione telefonica hanno recuperato a Ponte Motta un velocipede Mountain Bike sul quale sono in corso accertamenti per verificare se oggetto di furto.

Tutte le auto rinvenute in stato di abbandono sono state prelevate da un carroattrezzi convenzionato con la presenza degli operatori di Polizia Locale che hanno redatto gli atti amministrativi conseguenti consentendo la demolizione senza costi per la collettività.

CAVEZZO- Continua l’attività di monitoraggio della Polizia Locale di Cavezzo in materia di abbandono di veicoli in parcheggi pubblici, aree private ad uso pubblico e zone di campagna isolate.