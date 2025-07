Aperto lo stato di agitazione del personale della Procura di Modena

MODENA - Nota stampa del sindacato Fp Cgil:

"Il sindacato Fp Cgil ha aperto formalmente lo stato di agitazione dei dipendenti della Procura della Repubblica di Modena per la mancanza di risposte da parte del Ministero della Giustizia sulla grave carenza di personale. Sono attualmente 30 gli addetti in forza rispetto ai 45 previsti in pianta organica, di cui 2 in distacco presso altri uffici giudiziari che, non si sa se rientreranno presso questa Procura della Repubblica. Manca oltre il 40% dei lavoratori necessari. Si tratta di figure del personale amministrativo importanti per l’espletamento delle pratiche giudiziarie e dei processi, a cominciare dagli assistenti del Pubblico Ministero.

“Molta parte del personale ha un’età media elevata, ben oltre i 50 anni - spiegano le Rsu Fp Cgil Daniele Artioli, Roberta Camurati e Donatella Nizzoli - ciò comporta l’inevitabile ricorso ad un maggior utilizzo dei permessi in legge 104 (per l’assistenza ai familiari), ma anche maggiori assenze per problemi di salute”.

Per far fronte al lavoro, il personale in forza conta sull’ausilio di volontari pensionati che provengono da associazioni di ex carabinieri e forze dell’ordine. Inoltre, un aiuto è anche dato dal personale dalle sezioni di Polizia Giudiziaria che, essendo assorbito nelle segreterie del magistrato, non può però adempiere adeguatamente al proprio ruolo di PG.