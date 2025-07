Bondeno, prosegue il maxi cantiere da 8,5 milioni di euro che sta coinvolgendo la storica Villa Borselli

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BONDENO (FE) - Prosegue ed evolve il maxi cantiere da 8,5 milioni di euro che sta coinvolgendo la storica Villa Borselli: ex ospedale di Bondeno, al termine delle opere diventerà un polo essenziale per la sanità del Distretto Ovest con l’allargamento dei servizi della Casa Comunità e degli spazi in uso al centro anziani, e con la creazione di un Ospedale di Comunità utile a chi necessita di effettuare interventi a bassa intensità clinica e di un Hospice per i pazienti con patologie cronico-degenerative che non possono essere assistiti al domicilio.

«Un cantiere che avanza giorno dopo giorno – è il commento del sindaco, Simone Saletti, a seguito del sopralluogo esterno ed interno effettuato assieme alla direttrice di distretto Caterina Palmonari, al direttore tecnico di Ausl Giovanni Peressotti, e all’assessore ai Lavori pubblici Marco Vincenzi –. Mettendo mano a una struttura secolare, è ragionevole attendersi degli imprevisti: con attenzione e scrupolo, tuttavia, negli ultimi mesi sono state superate le problematiche occorse, a partire dagli interventi di bonifica dell’amianto, fino all’attuale sistemazione dei solai corrosi dal tempo e dalle intemperie. Sin dal giorno zero – prosegue Saletti –, abbiamo fortemente creduto nella necessità di restituire ai bondenesi il punto di riferimento della sanità locale: Villa Borselli è stata e resta una priorità, e a cantiere concluso la struttura sanitaria andrà a servire un bacino di utenza non solo locale ma distrettuale».

Del medesimo avviso anche la direttrice del Distretto, Caterina Palmonari: «Al termine dell’intervento con il potenziamento dei servizi della Casa della Comunità, l’ampliamento degli spazi in uso al centro anziani, l’apertura di un Ospedale di Comunità quale struttura intermedia tra l'assistenza domiciliare e l'ospedale, oltre che di un Hospice per i pazienti con patologie cronico-degenerative, questa struttura tornerà a essere un punto di riferimento sanitario essenziale per gli assistiti del Distretto Ovest, garantendo servizi di qualità in grado di rispondere ai bisogni di salute della popolazione».

Il cantiere in corso sta anche tenendo in considerazione i futuri sviluppi della mobilità urbana, dal momento che nei prossimi mesi verrà ricostruito dalla provincia di Ferrara il ponte sulla sp9 che collega Bondeno con Santa Bianca e che viene quotidianamente utilizzato da chi si reca al cimitero del Capoluogo, alla Casa della Comunità o alla camera mortuaria.

Sono infatti già stati realizzati interventi propedeutici alla futura viabilità, a partire dall’allargamento della strada retrostante a Villa Borselli che servirà per continuare a garantire il collegamento delle persone con i servizi sanitari e con il camposanto comunale. Conseguentemente, è stato realizzato un nuovo passaggio pedonale dedicato a chi necessita di usufruire della continuità assistenziale (ex guardia medica) o di alcuni ambulatori come l’odontoiatria. In ultimo, è stata posata la nuova illuminazione a led del parcheggio a servizio della parte storica di Villa Borselli e Ausl ha appaltato i lavori per l’ampliamento dello stesso. Continuerà invece ad essere sempre fruibile il collegamento pedonale tra la Casa della Comunità e Villa Borselli.

