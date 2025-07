Bondeno, giornata di raccolta per Plastic Free e Exodus per celebrare il 40° anniversario della fondazione

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BONDENO (FE) - Il concetto di volontariato si arricchisce oggigiorno dei valori della cooperazione. Organizzazioni che hanno finalità apparentemente diverse possono avere, dunque, un filo conduttore, che si è riscoperto nella mattinata di sabato 12 luglio sotto il segno dell’ambiente.

Per questa ragione, i responsabili di Exodus, operativa ormai da molti anni a Salvatonica, nel suo impegno di restituire speranza a persone in difficoltà, hanno deciso di fare coincidere il passaggio della “carovana” inaugurata per il quarantennale della fondazione, con una giornata di raccolta in centro a Bondeno.

Per l’occasione, Plastic Free ha risposto presente, dando il proprio supporto e la partecipazione dei suoi volontari, allo scopo di rilanciare il messaggio di un mondo pulito, libero dall’inquinamento da plastica. «Nell’occasione della celebrazione di Exodus – ha spiegato il sindaco Simone Saletti – persone di realtà diverse si sono ritrovate in maniera spontanea, per restituire un abitato più pulito. Dando un segnale importante anche ad altri cittadini. Vi auguro un buon proseguimento nel vostro viaggio di aiuto – ha continuato rivolgendosi ad Exodus –. Quarant’anni di vita sono un traguardo importante, ma mattone dopo mattone siete riusciti a creare una casa in cui ospitare persone che stanno vivendo un momento di difficoltà».

Da parte di Exodus, il pensiero sulla buona riuscita della giornata è stato affidato a Sabrina Mori: «Abbiamo voluto dare un taglio ecologica-ambientale a questa giornata – aggiunge – accanto all’accoglienza che c’è stata in città e alle esperienze culturali e sportive che hanno preso vita altrove. La Carovana di Exodus è partita circa un mese fa e attraverserà tutta l’Italia portando un messaggio educativo e sociale». La giornata di raccolta è iniziata dalla fontana di via Pironi e proseguita sui giardini, ed ha avuto ancora una volta come esito un risultato importante: «Sono stati raccolti vari rifiuti, dai nostri volontari e dalle circa trenta persone di Exodus – riferisce la referente Rossella Bernardi –. Proseguiamo la nostra attività che è diventata ormai quotidiana, anche al di fuori delle giornate di raccolta allargate come quella odierna».

