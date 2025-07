Buon compleanno Ospedale di Baggiovara, domenica 20 luglio una serata di musica e festa con Andrea Govoni

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - Buon compleanno Ospedale Civile. Questo il titolo dell’evento organizzato per domani, domenica 20 luglio a partire dalle ore 21,00 dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena in collaborazione col Comune di Modena, primo di una serie di appuntamenti che celebreranno i 20 anni dell’Ospedale di Baggiovara, inaugurato il 2 giugno 2005.

L’evento si svolge in Piazza Sant’Agostino, proprio di fronte al vecchio Ospedale da cui l’Ospedale di Baggiovara è erede diretto, e si inserisce nel programma di Estate Modenese. Lo slogan “Qui è il futuro” scelto per le celebrazioni, vuole evidenziare come questo ventennale guardi al futuro dell’Ospedale e della Sanità modenese nel suo complesso.

La serata, condotta dal giornalista Pier Paolo Pedriali, comincerà con il saluto della autorità, tra cui la Vice-Sindaca e Assessora alle Politiche della Salute Francesca Maletti, il Magnifico Rettore di UNIMORE Carlo Adolfo Porro, il Direttore generale dell’AOU di Modena, Luca Baldino, il Direttore Generale dell’AUSL di Modena, Mattia Altini.

A seguire ci sarà lo spettacolo di Andrea Govoni, cantautore, musicista e giramondo d’origine modenese, che da oltre vent’anni si distingue sulla scena musicale nazionale e internazionale. Con uno stile che fonde folk, rock e cantautorato, porterà sul palco un repertorio fatto di emozioni, racconti e melodie, accompagnato da una band di musicisti di grande prestigio: Alessandro Deidda, batterista de Le Vibrazioni; Tao, chitarrista e songwriter, già con Alberto Fortis; Matteo Bassi, bassista di Elisa Toffoli; Stefano SteccaBertolani, cantautore; Felicity Lucchesi, cantante e pianista italo-australiana.

Durante la serata si potranno ascoltare brani dal primo album di Govoni, C’era una volta Andrea Govoni, e in anteprima assoluta alcune tracce del suo secondo lavoro discografico, in uscita a settembre. Non mancheranno ospiti a sorpresa e un tributo collettivo alla grande musica italiana. Un appuntamento per rendere omaggio a vent’anni della nostra storia, ma anche per condividere con tutta la città un momento di musica, cultura e grande intrattenimento.

L’evento di domenica è il primo di una serie di iniziative organizzate dal Servizio Comunicazione e Informazione dell’AOU di Modena con l’obiettivo di riflettere sul percorso compiuto, riconoscere il valore delle persone che quotidianamente operano all’interno dell’ospedale e celebrare un luogo che, giorno dopo giorno, ha saputo coniugare innovazione, assistenza e attenzione ai bisogni della persona. Gli eventi hanno trovato la condivisione e la collaborazione del Comune di Modena, della Fondazione di Modena e di alcune importante Associazioni come Team Enjoy. Per rimanere aggiornati è sufficiente collegarsi a www.aou.mo.it/Baggiovara20 e seguire i canali social di AOU di Modena (Linkedin, Facebook, Instagram, X, YouTube).

