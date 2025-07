Calcio, le Azzurre ricevute da Mattarella dopo il ko in semifinale agli Europei: c’è anche la finalese Eleonora Goldoni

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

FINALE EMILIA - C'è anche un po' di Bassa modenese tra le protagoniste della cavalcata della Nazionale femminile di calcio agli Europei in corso di svolgimento in Svizzera (domenica 27 luglio è in programma la finale tra Inghilterra e Spagna). Infatti, tra le convocate del ct Soncin c'era anche la calciatrice finalese Eleonora Goldoni, che gioca nella Lazio.

Le Azzurre, dopo essere riuscite a superare la fase a gironi, hanno battuto 2-1 la Norvegia ai quarti di finale e sono, poi, andate ad un passo dal conquistare la finale, rimanendo in vantaggio nel match contro l'Inghilterra fino ai minuti finali, per poi essere raggiunte nel recupero e superate, su calcio di rigore, nel corso dei supplementari. Per le Azzurre grande amarezza, ma allo stesso tempo grande soddisfazione per il percorso fatto.

Di rientro in Italia dopo gli Europei, la Nazionale femminile di calcio è stata ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Ho visto in diretta tutte le vostre partite ed ero pronto ad andare a Basilea per la finale - ha detto il capo dello Stato - "Il vostro trofeo lo avete conquistato, le vostre medaglie le avete avute. Avete scritto una bellissima pagina dello sport, reso onore alla maglia e alla bandiera. Vi ho chiesto di venire qui facendo una deviazione nei vostri programmi per ringraziarvi e farvi complimenti per lo splendido Europeo che avete fatto, ma anche per il segnale forte che avete mandato - ha affermato il presidente Mattarella -, avete dato un contributo importante per rendere il Paese più giusto e consapevole. Dalla preistoria, è sempre stata più difficile per le donne ogni cosa. Si sta superando, fortunatamente, questa condizione. Ma c'è ancora strada da fare e questo è importante, perché lo sport serve anche a questo".

Questo, invece, il post pubblicato su Instagram da Eleonora Goldoni, dopo il ko con l'Inghilterra in semifinale:

