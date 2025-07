Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Altri tre colpi di mercato per il Modena, che ha ufficializzato gli arrivi dei difensori Niesling e Adorni e dell'esterno Zampano. Il Carpi, invece, ha reso noto l'arrivo, in prestito dal Cesena, del difensore Pitti. Di seguito, i comunicati stampa con cui la società gialloblù e quella biancorossa hanno annunciato i nuovi innesti:

Nieling

l Modena FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Bryant Nieling, che arriva dall’SC Cambuur: difensore centrale olandese classe 2002, ha firmato un contratto triennale con opzione per il quarto anno.

Mancino naturale, alto 193 cm, unisce struttura fisica ad un’ottima qualità tecnica. Abile nella costruzione dal basso e forte nei duelli difensivi, porta a Modena personalità e grande motivazione, per proseguire il suo percorso di crescita sotto la guida di Andrea Sottil.

Cresciuto nel vivaio del Fortuna Sittard, con cui ha completato l’intera trafila delle giovanili, Nieling è stato aggregato stabilmente alla prima squadra nella stagione 2022/23, prima di trasferirsi in prestito al MVV Maastricht nell’estate 2023. Con il club di Maastricht, impegnato nella Eerste Divisie (seconda serie olandese), ha totalizzato 30 presenze da titolare, confermandosi fin da subito un punto fermo della linea difensiva.

Nel luglio 2024 è passato a titolo definitivo al SC Cambuur, sempre in Eerste Divisie. Anche con la squadra di Leeuwarden si è imposto rapidamente, chiudendo la stagione con 36 presenze e 2 gol, tra campionato e coppa nazionale. Il suo contributo è stato determinante nel raggiungimento della qualificazione ai playoff promozione con un ottimo 3° posto: individualmente si è distinto tra i difensori più forti del campionato, entrando più volte nella top 11 della settimana.

Il Presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena F.C. danno a Bryant Nieling il benvenuto nella famiglia gialloblù.

Zampano

Il Modena FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Francesco Zampano, esterno classe 1993, che porta alla corte di Andrea Sottil esperienza e mentalità vincente. Si è legato al club con un contratto biennale con opzione per il 3° anno.

Giocatore duttile e completo, Zampano nasce come terzino destro ma può agire su entrambe le corsie, anche in un sistema a cinque. In carriera ha collezionato oltre 400 presenze da professionista, di cui 266 in Serie B e 91 in Serie A, confezionando anche 46 assist totali, a conferma della sua efficacia offensiva e della continuità di rendimento. Esperto di promozioni in Serie A, ne ha già ottenute tre: con il Pescara nella stagione 2015/16, con il Frosinone nel 2019/20 e infine con il Venezia nel 2023/24, tutte e tre arrivate grazie alla vittoria dei playoff.

Nato a Genova e cresciuto nel vivaio della Sampdoria, Zampano ha mosso i primi passi tra i professionisti con la Virtus Entella. Da lì ha avuto una crescita costante che lo ha portato ad affermarsi in Serie B con la Juve Stabia. Il salto di qualità arriva con il Pescara, dove diventa titolare fisso e contribuisce da protagonista alla promozione in Serie A nella stagione 2015/16. Con gli abruzzesi colleziona oltre 100 presenze tra campionato e coppe, trovando anche la prima rete tra i professionisti.

Nel 2018 passa all’Udinese, facendo ritorno nella massima serie, quindi prosegue con il Frosinone, altra tappa importante della sua carriera, culminata con una nuova promozione e stagioni giocate da titolare, per un totale di 122 presenze.

Nel 2022 approda al Venezia, dove rimane per tre stagioni, collezionando 99 presenze ufficiali tra campionato, playoff e Coppa Italia. In laguna si afferma non solo per il rendimento in campo, ma anche per la sua leadership, tanto da essere nominato capitano della squadra nella seconda parte della stagione 2024/25 nel campionato di Serie A.