Carpi, via Roosevelt: riprendono i lavori del cantiere

CARPI - Da mercoledì 16 luglio, in via Roosevelt, a Carpi, riprendono i lavori del cantiere di rigenerazione e desigillazione. In questa prima fase di ripresa, i lavori saranno svolti nel tratto di strada tra via Lago di Bracciano e via Martiri di Fossoli e riguarderanno la messa in quota della cunetta e le attività correlate per la rimessa in pristino delle difformità riscontrate, derivanti da errori commessi dalla direzione lavori.

Il cantiere era sospeso dal 26 maggio, proprio per consentire il perfezionamento di alcune quote di progetto e l’elaborazione di una perizia di variante, necessaria per ottimizzare l’intervento. La conclusione dei lavori che comportano il cantiere su strada rimane prevista per l’autunno. A seguire saranno realizzate le rifiniture e gli interventi sul verde che non impatteranno, però, sulla circolazione. L’amministrazione continua a presidiare il cantiere e lo svolgimento regolare dei lavori per garantire il rispetto delle tempistiche previste.

