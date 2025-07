Carpi, torna il webinair sulle tendenze moda della prossima stagione

Anche in estate, a Carpi, non si fermano le occasioni di di formazione per gli operatori delle aziende del comparto moda del territorio, con l’appuntamento, sempre molto atteso e partecipato, che anticiperà le tendenze della moda che verrà, ovvero il seminario tenuto dagli esperti della prestigiosa rivista ‘Zoom on Fashion Trends’.

Il webinar gratuito, dedicato alle tendenze moda per l’Autunno/Inverno 2026/2027, è promosso e organizzato Carpi Fashion System, e si svolgerà online mercoledì 17 luglio alle ore 14.30.

A illustrare agli operatori delle imprese i mood della stagione ventura sarà Emilia Minichiello, caporedattrice della prestigiosa testata.

Iscrizione obbligatoria compilando il modulo di adesione al seguente link: link: https://bit.ly/4nSTZV8.

Le credenziali di accesso saranno inviate soltanto a chi effettuerà la registrazione sul modulo online.

Quello con le esperte di ‘Zoom’ è ormai un appuntamento ricorrente, molto atteso e partecipato dalle imprese: il seminario è modellato sulle più importanti suggestioni che animano il mondo della moda, un’occasione che mira a fornire agli operatore del settore utili strumenti di aggiornamento da utilizzare quotidianamente nella creazione e nella progettazione delle collezioni.

Informazioni, spunti, direzioni per comprendere come la tendenza sia un mondo da esplorare a più livelli. Attraverso una panoramica su atmosfere, colori e materiali proposti dai saloni internazionali più importanti, i creativi del settore moda troveranno anticipazioni sugli andamenti più generali e potranno, in netto anticipo, ricevere preziose ispirazioni relative ai trend della prossima stagione.

Carpi Fashion System è il progetto di valorizzazione delle aziende del Distretto moda di cui fanno parte CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, Camera di Commercio di Modena, Fondazione CR Carpi e Comune di Carpi, Fondazione Democenter-SIPE e ForModena.