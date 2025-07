Caso aMo, Golinelli (Lega): “L’espressione “cosa nostra” non voleva alludere a legami con la mafia”

MODENA - Nota stampa di Guglielmo Golinelli, segretario provinciale della Lega:

"In riferimento alla mia recente dichiarazione sul caso AMO, ci tengo a chiarire che l’espressione “Cosa Nostra” non voleva in alcun modo alludere a legami con la mafia. Il termine è stato usato in senso politico, per descrivere una gestione del bene pubblico che appare, più come “cosa propria” che come “cosa pubblica”".