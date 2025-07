Caso aMo, Platis (Forza Italia): “Una commissione interistituzionale valuti operato e organizzazione”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - “Per tornare alla normalità, aMo ha necessità che sia istituita una commissione interistituzionale che valuti l’operato, l’organizzazione e se è vero, come ha detto il sindaco di Modena, che non vi sono procedure di controllo interno o comunque, se vi sono, perché non hanno funzionato".

La proposta viene dal vice coordinatore regionale Antonio Platis di Forza Italia.



“La cosa più sbagliata in questo caos è cercare un capro espiatorio per archiviare la vicenda attribuendola a sole responsabilità individuali. Altrettanto errata sarebbe l’intenzione di praticare ritorsioni che penalizzino tutto il territorio modenese come appunto ha fatto la Giunta regionale minacciando di tagliare i trasferimenti per la mobilità per il totale dell’ammanco societario – ha proseguito Platis – La sottrazione di 500.000 euro pone un serio dubbio sulla tenuta complessiva dei bilanci e sull’efficienza dell’intera struttura amministrativa. Se nessuno ha realmente controllato, chi ci assicura che tutto sia stato fatto correttamente? È una domanda che pesa su amministratori e dirigenti e soprattutto sul PD. Infatti sono inequivocabili le responsabilità di tale partito nella scelta di amministratori che, al di là delle ultime dimissioni, sono autorevoli esponenti dello stesso e sono stati scelti come amministratori proprio per tale loro appartenenza politica. Sono quindi i democratici che devono avviare una operazione di massima trasparenza. Essa può essere attuata aprendo a una commissione apolitica o comunque politicamente trasversale ma non condotta dal PD, a cui partecipino tutte le istituzioni interessate ad AMO, Regione compresa in virtù del contributo finanziario proprio e statale che distribuisce periodicamente alle agenzie di mobilità”.

