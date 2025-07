Controlli dei Carabinieri sul territorio: sequestri di stupefacenti, un deferimento per porto abusivo di armi e una patente ritirata

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

VIGNOLA - Nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio, in corso questo week end nel territorio vignolese, i Carabinieri della locale Tenenza, con il supporto delle Stazioni di Guiglia, Savignano sul Panaro e dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, hanno proceduto a diversi interventi per violazioni in materia di stupefacenti, possesso ingiustificato di armi/oggetti atti ad offendere e codice della strada.

Alle ore 19 di venerdì 18 luglio, i militari della Tenenza di Vignola hanno segnalato alla Prefettura di Modena un cittadino tunisino 21enne, residente a Savignano sul Panaro, sorpreso in possesso di 1,75 grammi di hashish. La sostanza è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Poco dopo, intorno all’una di notte, in via Goldoni, i Carabinieri della Stazione di Guiglia hanno deferito in stato di libertà un cittadino italiano 27enne, residente nel bresciano, trovato in possesso di un paio di grosse forbici e di un coltello a scatto con lama da 6,5 cm. Contestualmente, l’uomo è stato segnalato alla Prefettura poiché trovato anche in possesso di 1,75 grammi di marijuana. Il materiale è stato sequestrato a vario titolo.

Alle 03:00 successive, i militari dell’Aliquota Radiomobile di Sassuolo, sempre a Vignola, hanno controllato un’autovettura condotta da un cittadino italiano 24enne, residente in provincia di Bergamo. Sottoposto a test alcolemico, è risultato positivo e pertanto immediatamente colpito dal ritiro della patente con contestuale segnalazione alla Prefettura di Modena.

L’attività rientra nell’ambito del costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto a ogni forma di illegalità e nella tutela della sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione al territorio di Vignola.

