Croce Blu Carpi, il bilancio del primo semestre 2025: effettuati oltre 6.300 servizi

CARPI - La Croce Blu di Carpi rende noti i dati relativi ai servizi svolti nei primi sei mesi del 2025, confrontati con lo stesso periodo del 2024.

I volontari hanno effettuato complessivamente 6.313 interventi, a fronte dei 6.742 del 2024. Un lieve calo (-6%), ma con un marcato aumento delle ore: 6.643 nel 2025 contro 4.817 nel 2024 (+38%). I mezzi hanno percorso circa 140 mila km, dato in linea con l'anno scorso.

Oltre il 40% dei servizi è stato svolto per conto dell'Unione e dell'ASP Terre d'Argine (2.554 nel 2025 contro 3.001 nel 2024).

In crescita i trasferimenti verso strutture ospedaliere specializzate (da 5 a 19) e i servizi in pediatria per il progetto "di gioco in gioco" sono praticamente raddoppiati (da 49 a 97).

I servizi privati sono passati da 504 a 554.

Per eventi e manifestazioni, nel primo semestre 2025 sono stati garantiti 95 servizi, dato stabile rispetto al 2024.

Includono presidi a iniziative sportive promosse da U.S. Carpine A.S.D., Virtus Cibeno e Pallamano Carpi. Nessun intervento di Protezione Civile è stato necessario quest'anno, a differenza del 2024, quando i volontari furono impegnati in Romagna durante l'alluvione.

L'attività è resa possibile grazie all'impegno di circa 25 volontari attivi ogni giorno, pari a 750 presenze mensili e oltre 9.000 annue. Alcuni volontari hanno superato, in sei mesi, 516 servizi, 225 ore di attività e 7.000 km percorsi.

"Abbiamo meno interventi, ma più tempo dedicato a ciascun servizio: è un segnale di qualità. I nostri volontari rispondono con prontezza e professionalità, adattandosi alle esigenze del territorio. Grazie a ognuno di loro per la dedizione quotidiana - dichiara Giannina Panini, Presidente Croce Blu Carpi -".

