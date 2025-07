Da venerdì 11 luglio a Camposanto la mostra dedicata ad oggetti e tradizioni del secolo scorso

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CAMPOSANTO - Dall'11 al 14 Luglio, presso l’oratorio parrocchiale, dalle ore 20 alle 24 si potrà visitare la mostra "C'era una volta... oggetti, usi, costumi e tradizioni", organizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale e realizzata dal gruppo "Amatori del tempo che fu".

In esposizione, oggetti della vita quotidiana, dei mestieri, dei costumi e delle tradizioni di come si viveva 70-80 anni fa.

Dagli attrezzi del calzolaio alle falci per la mietitura, dal filatoio per la lana al mastello delle lavandaie con l’asse di legno e poi gli utensili della cucina e l’allestimento della camera da letto del tempo, uno spazio dedicato alla scuola con il banco degli alunni, il registro di classe e le pagelle, le monete e le banconote che raccontano la storia della lira e tanto altro ancora.

Ad accompagnare gli oggetti, interessantissime didascalie che raccontano storia ed aneddoti.

Una mostra che ha richiesto diversi mesi di preparazione e allestimento, diventata realtà grazie alla collaborazione di vari attori.

A marzo, gli organizzatori hanno parlato del progetto con l’amministrazione che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa.

Diversi cittadini hanno contribuito mettendo a disposizione oggetti scovati nelle cantine, appartenuti a genitori e nonni.

Il risultato è una mostra davvero interessante e curiosa, dedicata a tutti: per chi ha vissuto in quegli anni rappresenta un viaggio nei ricordi e nel tempo che fu, con un po' di nostalgia, per i più giovani la possibilità di conoscere come si viveva nel secolo scorso.

