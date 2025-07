Emilia Romagna, Anas: limitazioni notturne sulla SS3 Bis “Tiberina” per lavori di adeguamento delle barriere

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

BOLOGNA - Anas in accordo con gli Enti Territoriali, ha programmato interventi di adeguamento delle barriere spartitraffico di tipo NDBA lungo la S.S. 3 bis “Tiberina” (E45) in Emilia Romagna, nel tratto compreso tra il km 181,000 e il km 183,000.

Per consentire l'esecuzione dei lavori e ridurre la cantierizzazione in vista dei prossimi esodi estivi, le lavorazioni saranno eseguite in orario notturno.

Nello specifico, nelle notti del 28, 29 e 30 luglio 2025, la SS 3 bis “Tiberina” sarà interdetta al transito, in direzione Cesena, dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo.

Il tratto interessato sarà quello tra gli svincoli di “San Piero in Bagno” (km 178,800) e “Quarto” (km 187,000).

Il traffico in direzione Cesena sarà deviato verso lo svincolo di "San Piero in Bagno" (km 178,800) e sarà interdetta anche la rampa di ingresso in E45 della carreggiata nord al km 178,800.

Durante la chiusura della statale, il traffico in direzione Cesena sarà deviato sulla viabilità locale adiacente, inclusa la SS 71.

Anas raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione alla segnaletica sul posto e di pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle modifiche alla circolazione.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.