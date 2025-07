Finale Emilia, nuova rapina alla Lidl: rubata la cassaforte

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Ancora un colpo - questa volta riuscito - alla Lidl di Via per Modena. Come riporta Il Resto del Carlino, è il terzo assalto da marzo a oggi. Da quanto si apprende, un gruppo di malviventi si è introdotto nel supermercato, svaligiando la cassaforte nell'ufficio del direttore. Non era andata così lo scorso 4 luglio, quando i fumogeni e l'allarme avevano bloccato il tentativo di furto. Sul fatto indagano i Carabinieri di Finale Emilia.