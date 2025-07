Finale Emilia, partorisce in casa al sesto mese di gravidanza: il bambino non ce l’ha fatta

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

FINALE EMILIA - Ancora una vicenda legata ad un parto tra le mura domestiche che riguarda il territorio della Bassa modenese. Nella serata di martedì 15 luglio, infatti, una donna di Finale Emilia al sesto mese di gravidanza ha partorito all'interno della propria abitazione: sul posto sono subito arrivati i mezzi di soccorso del 118, tra cui ambulanza ed elisoccorso, ma purtroppo il bambino, nato prematuro, non ce l'ha fatta.

Non è il primo caso di questo tipo: recentemente una donna ha partorito in ambulanza nel percorso tra Mirandola e Modena, assistita dagli operatori del 118: in quel caso, fortunatamente, tutto è andato per il meglio. Nel 2023, invece, tre parti tra le mura domestiche erano avvenuti a Medolla, Mirandola e Ravarino.

