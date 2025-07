Francesca Monari | Medolla, Federico Pivetti: il talento che anticipa il futuro

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MEDOLLA - Non capita ogni giorno di raccontare la storia di un giovane, capace di percorrere la strada dell’istruzione con tale determinazione da lasciare il segno. Federico Pivetti, classe 2007, è un esempio raro di dedizione, talento e spirito di servizio. Appena diciottenne ha conseguito la maturità all’Istituto Tecnico Galilei di Mirandola ad indirizzo Chimica e Biotecnologie “con abbreviazione per merito”, ovvero, senza frequentare la quinta.

Ma Federico non è solo un giovane dall’intelligenza brillante: è anche un leader naturale. Per due anni consecutivi ha ricoperto il ruolo di rappresentante d’istituto, dando voce agli studenti e promuovendo iniziative che sono rimaste impresse. Nonostante la giovane età, ha diretto con passione la redazione del giornalino scolastico per tutti e quattro gli anni, trasformandolo in uno spazio vivo e coinvolgente.

Ma il suo impegno non si è fermato ai banchi di scuola; già a 16 anni ha partecipato attivamente ai corsi della Croce Blu, dedicandosi al volontariato con entusiasmo e senso di responsabilità. Inoltre, grazie all’alternanza scuola-lavoro proposta dall’Istituto Galilei, ha dimostrato sul campo il proprio valore: tant'è che il giorno dopo l’esame di maturità è stato assunto in qualità di tirocinante nell’azienda dove aveva svolto il PCTO, una metodologia didattica

integrata alla formazione in aula.

Un esempio di come il merito, la voglia di mettersi in gioco e il cuore possano portare lontano, già a partire dall’adolescenza. Federico guarda avanti con idee chiare e tanta energia. Il suo percorso è appena cominciato e sarà interessante vedere dove lo porteranno passione e impegno.

