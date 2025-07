Hanno preso servizio i due nuovi operatori del progetto sperimentale di esternalizzazione del servizio biblioteca di Cavezzo

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CAVEZZO - Nei giorni scorsi hanno preso servizio presso la Biblioteca Comunale di Cavezzo due nuovi operatori: Edoardo della Casa e Alessia Baraldi.

L’arrivo di entrambi, selezionati attraverso il recente progetto sperimentale di esternalizzazione del servizio, rappresenta un passaggio fondamentale per superare le criticità gestionali degli ultimi mesi e restituire alla biblioteca una presenza costante, competente e dinamica.

Con la nuova gestione, la biblioteca rafforza la propria capacità di offrire servizi di qualità alla cittadinanza. Restano pienamente attivi gli spazi dedicati alla narrativa, alla saggistica per ragazzi e adulti, alla sezione fumetti, ai giochi da tavolo e alla musica. Iniziative già consolidate, come “Nati per Leggere”, proseguiranno regolarmente, mentre sono in corso valutazioni su nuove proposte culturali e attività di promozione della lettura, pensate in particolare per bambini, ragazzi e famiglie.

«L’arrivo di Edoardo e Alessia – dichiara l’assessora alla Cultura Eleonora Casari – rappresenta un passo importante per rendere la nostra biblioteca sempre più viva, aperta e in grado di rispondere ai bisogni della comunità. Dopo anni di gestione con difficoltà organizzative, abbiamo deciso di intraprendere la strada dell’esternalizzazione per garantire continuità e professionalità. Vogliamo fare della biblioteca un luogo di incontro e crescita per tutte le fasce d’età, con un occhio di riguardo ai ragazzi e ai giovani, valorizzando il patrimonio esistente e costruendo nuove opportunità.»

Il Comune invita tutti i cittadini a riscoprire la Biblioteca Comunale, i suoi spazi, i suoi libri e il suo valore culturale e sociale.