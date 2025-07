Hub urbani, la lista Noi Sanfeliciani risponde a Rigeneriamo San Felice “Al nostro comune assegnato un contributo di oltre 30 mila euro”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

SAN FELICE - Pubblichiamo la nota della lista civica "Noi Sanfeliciani", in risposta al comunicato di Rigeneriamo San Felice sulle mancate risorse per l'hub urbano.

Leggiamo con stupore l’ennesimo comunicato social di Rigeneriamo San Felice, con la speranza che non diventi un comunicato stampa.

Ci pare di rilevare o uno strano caso di strabismo politico, o ancor peggio un totale annebbiamento della vista per trance agonistico da criticatori seriali.

Facciamo notare ai componenti di Rigeneriamo San Felice che le amministrazioni pubbliche parlano per atti, per cui invitiamo i "rigeneratori" a consultare su internet le delibere della Regione Emilia Romagna e più precisamente la delibera di giunta DPG/2025/11074 del 06/06/2025 (pubblicata il 17 Luglio) avente ad oggetto: la concessione dei contributi per la redazione di studi di fattibilità per l'attivazione degli hub, in attuazione alla determinazione n. 6165/2025 e deliberazione della giunta regionale n. 1013/2024.

Ora se anziché guardare con un occhio a sinistra e l’altro a destra (capiamo che sia quello meno buono …) avessero letto meglio la delibera, avrebbero visto che il Comune di San Felice è stato assegnatario di un contributo regionale di € 33.560,00 per la progettazione dell’HUB Urbano.

Ora, siamo convinti, che apparirà strano a Rigeneriamo San Felice che prima si fa il progetto dell’Hub e poi lo si realizza, questo per rendere assolutamente efficace quanto si sta facendo. Almeno NOI SANFELICIANI siamo abituati così.

Infine vorremmo far “loro” presente che non ci siamo mai pianti addosso e non abbiamo mai fatto vittimismo, anzi lavoriamo a “testa bassa” per il bene di tutta la nostra comunità, nonostante la montagna di debiti trovata, l’artato frazionamento dei campi fotovoltaici, l’assenza di CPI nelle scuole, e tante altre belle situazioni che per decenza non riportiamo.

Lo stile di NOI SANFELICIANI è molto diverso, correndo per NOI l’obbligo invece, di ringraziare quanti hanno reso possibile questo finanziamento, ci rivolgiamo agli uffici comunali di riferimento, alle associazioni di categoria ed alla giunta. Tutte persone che in modo instancabile hanno lavorato per questo risultato!

Per finire consigliamo a Rigeneriamo San Felice un buon oculista per farsi curare quel loro “leggero” strabismo …., ma non di Venere.

Leggi anche: Hub urbani, il gruppo consiliare Rigeneriamo San Felice: “Niente risorse per il nostro comune”