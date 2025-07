I consigli del Dipartimento di Sanità Pubblica per proteggersi dal sole con i prodotti giusti

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

FERRARA - Conoscere e utilizzare correttamente i prodotti cosmetici, saper leggere i contenuti riportati in etichetta, le modalità d’uso e avvertenze, la data di scadenza, sono alcuni degli argomenti protagonisti di una nuova campagna comunicativa e informativa dal titolo “Salute e Bellezza: un approccio consapevole alla Cosmesi” a cura dell’Unità Operativa Igiene Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica in collaborazione con il Dipartimento Assistenziale Tecnico Riabilitativo della Prevenzione e del Sociale e l’Ufficio Stampa e Comunicazione nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 all’interno del Piano Libero 15 “Sicurezza chimica”.

I rischi correlati all’esposizione solare e come scegliere la giusta protezione per la pelle durante le vacanze e in tutte le attività all’aperto in estate, sono i contenuti delle prime pillole informative tramite le quali i professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Ferrara vogliono invitare la cittadinanza a porre la massima attenzione, caldeggiando l’adozione di un insieme di precauzioni fondamentali per tutelare attivamente la salute dell’organismo.

L’esposizione della cute agli effetti delle radiazioni solari può comportare alcuni danni se priva di protezione, quali scottature, arrossamenti (eritemi) e, nel tempo, si possono evidenziare segni di invecchiamento precoce della pelle. Le radiazioni solari sono inoltre responsabili dell’insorgenza di patologie cutanee più gravi, rappresentate dai tumori cutanei.

Vengono spiegati gli effetti delle diverse radiazioni solari, in particolare i raggi ultravioletti B e A, nonché il meccanismo d’azione della crema solare, formulata per schermare la pelle dai raggi UV, soprattutto in caso di esposizione prolungata e ripetuta, riducendo il rischio di eritemi, scottature e l’insorgenza di danni più gravi.



In tema di corretto uso della crema solare, viene sottolineata l’importanza di seguire le precauzioni e indicazioni d’uso riportate in etichetta, soprattutto per quanto riguarda la quantità di utilizzare per conferire una protezione adeguata, in base anche alla corporatura.

Viene spiegato il termine di capacità di protezione dei prodotti solari, indicato in etichetta con la sigla SPF (fattore di protezione solare), sottolineando che un alto SPF contro i raggi UVB non garantisce automaticamente protezione contro i raggi UVA. Per assicurarsi che la crema protegga anche dai raggi UVA, è necessario verificare la presenza del simbolo "UVA" racchiuso in un cerchio sull’etichetta.

La rubrica “Info in pillole” esce tutti i giovedì sui canali social aziendali (Facebook, Instagram, Linkedin e Youtube) con la pubblicazione di una serie video-pillole informative che, attraverso la metodologia del microlearning, ben si prestano a diffondere consigli, attività di sensibilizzazione e indicazioni operative sui social, con relativi approfondimenti disponibili in una sezione dedicata sul sito aziendale al seguente link www.ausl.fe.it/info-in-pillole-cosmesi .

