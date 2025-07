La staffetta in memoria della strage di Bologna farà tappa a San Felice venerdì 1° agosto

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

SAN FELICE SUL PANARO - Come già accaduto negli anni scorsi, venerdì 1° agosto la staffetta ciclo podistica per ricordare la strage della stazione ferroviaria di Bologna del 2 agosto 1980 farà tappa a San Felice sul Panaro verso le 13.25, per poi ripartire dopo una breve sosta di circa 20 minuti.

La staffetta prenderà il via lunedì 28 luglio dal Brennero e arriverà a Bologna, attraversando decine di paesi e città. Nata nel lontano 1981, in occasione del primo anniversario dell’attentato, la staffetta compie quest’anno 44 anni. Dopo la prima edizione partita da Sesto Fiorentino, l’iniziativa, nel corso degli anni, si è evoluta a macchia d’olio su tutto il territorio nazionale e non solo.

Il proposito, con questa manifestazione sportiva, è quello di rendere omaggio alle 85 vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, ma anche a tutte le vittime del terrorismo.

Nella foto la staffetta a San Felice nel 2024:

