La storia di Mary, giovane modenese appassionata di canto che sogna di duettare con Gigi D’Alessio

MODENA - Mary è una giovane donna con sindrome di Down e una grande passione: il canto.

Mary fa parte di Metodo Four Music Lab, un progetto di musica per tutti che si occupa della crescita artistica , umana ed espressiva dei suoi "abitanti".

Il progetto e il sogno di Mary, residente in provincia di Modena, è omaggiare Napoli, sua terra d'origine, mettendo in scena un concerto con i classici napoletani come protagonisti assoluti.

Sta studiando i brani con costanza e passione, per preparare "Napuilè: omaggio alla mia terra" previsto per la primavera 2026, organizzato da Associazione Four in collaborazione con Arci Modena.

Con lei, il prof. Luciano Pisacane, amatissimo insegnante di matematica dell'Ips Cattaneo Deledda.

Discendente di Carlo Pisacane, il prof ha una grande predisposizione per il canto pur senza aver seguito studi specifici, e conosce e ama il repertorio classico napoletano, mettendosi a disposizione di questo evento.

Laura Polato, artista modenese ideatrice di Metodo Four,. sta preparando i protagonisti di questo concerto.

Ma Mary ha un sogno: vuole un ospite d'onore, ma non un ospite d'onore qualsiasi. Vuole Gigi D'Alessio che lei ama e segue da sempre.

E siccome è una donna appassionata e coraggiosa, si è recata alla serata di Radio Bruno, a Modena, con una lettera d'invito per Gigi d'Alessio.

Ha chiesto di incontrare il figlio, LDA, e dopo essersi complimentata con lui gli ha dato la lettera da consegnare al padre (nel video).

Il video sta girando su Facebook, con tante persone che lo condividono per aiutare Mary a coronare il suo sogno.

Lei resta in speranzosa attesa di una parola del cantante, e se Gigi d'Alessio accetterà questo invito per Mary sarà la vera felicità.

